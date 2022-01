VN: Sau hai năm chìm trong Covid, ước vọng gì cho năm mới?

một giờ trước

Tết Việt Nam thường hay rơi vào dịp tháng 2 dương dịch. Đây là mùa bận rộn và chi tiêu nhiều nhất của người Việt. Một tháng bằng cả năm. Từ mua sắm, đi lại, ăn uống, tai nạn và tệ nạn. Nhiều người xem đó là dịp kích cầu tiêu dùng. Tôi cứ mãi băn khoăn về những việc đó. Sao không kích cầu rải đều quanh năm mà cứ thích văn hóa đám giỗ nhà quê, kiểu "No dồn, đói góp".

Tết cũng là mùa làm ăn của báo chí. Báo nào cũng có số Xuân đặc biệt với biểu giá quảng cáo đặc biệt. Báo Tết phát hành trước mấy tuần, vẫn có thư chúc Tết của lãnh đạo và nhiều bài viết đúng dịp giao thừa. Cứ xem như Tết đến trước và tưởng tượng ra vậy. Tết là dịp nghỉ ngơi, mọi người rảnh rỗi nên có thời gian đọc nhiều hơn nhưng các báo in đều đồng khởi nghỉ tết, từ mươi ngày đến nửa tháng. Bạn đọc đói thông tin ráng chịu. Chỉ có truyền hình và phát thanh, bắt buộc phải hoạt động.

Có lẽ được bao cấp, các báo xem việc đó là đương nhiên, dù cấp trên không chỉ đạo. Chẳng báo nào biết chớp thời cơ, tranh thủ bạn đọc của các báo khác để tăng lượng phát hành. Gần đây, nhờ internet cứu bồ. Báo in nghỉ nhưng báo in nào giờ cũng có oline, vẫn chạy nên thông tin không gián đoạn. Nếu nghỉ như báo in, số bạn đọc vốn đã khiêm tốn sẽ chuyển sang các mạng xã hội.