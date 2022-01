Lòng dân Ukraine không ưa Putin và 'du kích chiến' sẽ đánh bại quân xâm lược?

24 phút trước

Các "vùng lãnh thổ này chưa hề có chủ quyền, chưa hề tự do, chỉ chưa có ai làm chủ" (nguyên văn: Those erritories orphaned by the collapse of the Warsaw Treaty Organisation and the Soviet Union are not sovereign, independent or free, but 'unowned'), lãnh đạo Nga nói.