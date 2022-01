Thăm tu viện Lộc Uyển trong tuần tang lễ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Nguồn hình ảnh, Dan Huynh for BBC

Một tuần lễ trước Tết, co ro trong cái lạnh mùa Đông Nam California, chúng tôi đến tham dự ngày thứ 3 trong tang lễ kéo dài 8 ngày của thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Tu Viện Lộc Uyển.

Lần đầu tiên đến đây, tôi thoáng ngỡ ngàng trước khung cảnh hoang sơ, và hơi khô của nơi này so với không gian xanh mướt vùng nhiệt đới của Làng Mai ở Thái Lan mà tôi đã có dịp viếng thăm, nhưng nhanh chóng nhận ra vẻ đẹp đặc thù của Lộc Uyển.

"Arrived at Home'' (Con đã về nhà), hàng chữ khắc trên một bảng gỗ đơn giản treo trên bàn thờ chính viết khiến tôi chú ý.