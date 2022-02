Từ chuyện bóng đá tới chuyện lịch sử

24 phút trước

Một giáo sư người Đài Loan nói với tôi rằng: trong sách sử học của TQ, từ trung học tới đại học, người Việt nam thường được nói tới với cái tên "những người man rợ" (the barbarians). Tôi tìm đọc cuốn sách 'The Rise of China vs The Logic of Strategy' của học giả Edward Luttwak .