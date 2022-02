VN: Đầu năm con Hổ khởi sắc, liệu chúng ta có lạc quan hơn?

42 phút trước

Giá thanh long ruột đỏ, bày bán ở vỉa hè Sài Gòn có lúc xuống còn 10.000 đồng 3 ký. Những ngày đầu năm Dần đã nhanh chóng phục hồi và tăng trở lại. Thanh long ruột trắng, thu mua tại vườn, đổ đồng 15.000 đồng ký. Do dịch bệnh, người trồng hoa không dám bung sức nên cung cầu gặp nhau. Ở các tỉnh, không thấy cảnh đổ bỏ hoa trước giao thừa như mấy năm trước.

Ngư dân miền Trung, nhất là Phú Yên, thủ phủ cá ngừ đại dương; trúng lớn đầu năm. Hàng trăm thuyền mang sức Xuân ra biển lớn, khơi mạch cho một mùa bội thu. Lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn (Hà Nam) đầu năm ít trâu hơn nhưng trâu nào cũng được trang trí đẹp mắt. Sáng mùng 7 (ngày 7/2/2022), Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên và toàn bộ lãnh đao chủ chốt thành phố HCM cùng dự lễ Khai hạ và Cầu an ở lăng ông Lê Văn Duyệt (1763 - 1832)…

Tôi về ăn tết ở xóm đạo miền quê Bình Thuận. Mấy ngày tết, dạo quanh vùng, thấy người dân ăn tết đơn giản, có vẻ nghèo hơn nhưng lại vui hơn. Nhà nào cũng có hoa tươi, vàng rực sắc mai, cúc, vạn thọ…Không nghe tiếng đì đùng pháp lậu và cảnh công an đuổi bắt. Ít thấy cảnh ăn nhậu ồn ào, xả láng say xỉn. Mấy sòng bầu cua, tài xỉu kín tiếng hơn, không dám công khai, dù chỉ ba ngày tết.

Các điểm du lịch tâm linh như núi Cấm (An Giang), Bà Đen (Tây Ninh), chùa Bà (Bình Dương), Bái Đính (Ninh Bình), Tam Chúc (Hà Nam)…đều chen chúc xếp hàng, nhích từng bước để đi cáp treo hoặc vào lễ.

Ở Đà Lại, không ít du khách không tìm được chỗ ngủ, phải nhờ nhà người dân và các trụ sở công an hỗ trợ hoặc "đêm trắng" bất dắc dĩ. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo hết phòng và dịch vụ nhưng du khách vẫn lũ lượt lên Đà Lạt. Ước tính, từ mùng 1- mùng 6 tết (1/2 - 6/2/2022) du lịch Việt Nam đón hơn 6 triệu lượt khách nội địa và 500 khách quốc tế từ nước ngoài vào theo hộ chiếu vaccine. Doanh thu du lịch TPHCM đạt hơn 3.100 tỉ đồng trong 6 ngày tết.

Dù lượng khách tập trung rất đông, nỗi lo dịch bùng phát trở lại đã không xảy ra. Các số liệu về ca nhiễm và tử vong đểu giảm tích cực. Tỉ lệ tiêm chủng người lớn ở Việt Nam vượt yêu cầu của WHO. Trường học đã mở cửa bình thường, chuẩn bị tiêm chủng đại trà cho trẻ em…

Tai nạn giao thông dù giảm 10,4% và 17,4% so với tết năm 2021 nhưng vẫn còn 121 người chết và 138 người bị thương (từ 21/1 - 6/2/2022). Hơn 2.800 ca cấp cứu do đánh nhau, làm 195 người chết; hơn gấp rưỡi tai nạn giao thông. Có điểm du lịch ở An Giang tăng giá vé gấp đôi dịp Tết.