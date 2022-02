VN: Công nhân đình công liên tiếp và vai trò mờ nhạt của Công đoàn

Công nhân Công ty Viet Glory đình công ở Nghệ An để yêu cầu tăng lương cơ bản, tăng phụ cấp thâm niên (Ảnh minh họa)

Làm quá sức, lương quá ít

Người lao động làm việc cật lực với tiền lương rất thấp. Đến một lúc nào đó, khi không thể chịu được nữa, họ đình công để đòi hỏi quyền lợi. Đó là điều đang xảy ra ở Nghệ An, Ninh Bình…

Đình công nối tiếp đình công…

Tại huyện Diễn Châu thuộc tỉnh Nghệ An, công ty "ViệtGlory" bắt đầu hoạt động từ tháng 11/2019, chuyên sản xuất giầy dép với công xuất tới 25 triệu đôi/năm. Đây là công ty thuộc tập đoàn Đại Lợi Phổ (DLP Group), chủ là người Đài Loan với quy mô 5.000 công nhân, dự kiến sẽ tăng gấp đôi. Lương căn bản cho công nhân hiện nay là 3.670.000 đồng.

Đến nay, tới ngày viết bài này (13/2/2022) sau nhiều thương lượng dằng co, có tin chủ nhân đã có văn bản đồng ý giải quyết các đòi hỏi của công nhân, kể cả việc tăng lương cơ bản hàng tháng thêm 6%, theo báo VN . Tuy nhiên chưa rõ công nhân có đồng ý trở lại làm việc hay không.

Đình công ở Nghệ An chưa tới hồi kết thúc, thì ngày 11/2/2022 lại xảy ra đình công ở Ninh Bình, tại công ty Vienergy chuyên sản xuất giầy da, cũng trực thuộc tập đoàn Đại Lợi Phổ.

Theo pháp luật Việt Nam, các cuộc đình công ở Nghệ An và Ninh Bình đều là "không đúng trình tự quy định của pháp luật" vì là tự phát, không có sự tổ chức hay lèo lái của Công đoàn.

Có nghĩa là không đấu tranh quyết liệt, không để đình công xảy ra để các giây chuyền sản xuất không bị ngưng trệ. "Hài hòa" do đó cũng nhiều khi đồng nghĩa với nhượng bộ, thỏa hiệp với chủ nhân, xung khắc với bổn phận bảo vệ quyền lợi người lao động.

Tuy thế công nhân cũng đạt được một số đồng thuận. Chỉ ở ngày cuối, mới có thương thuyết bài bản giữa chủ nhân và Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cùng các quan chức huyện Diễn Châu, dẫn đến nhượng bộ của chủ nhân là tăng lương cơ bản.

Vụ đình công được xem là thành công với những thỏa thuận đạt được. Song một số người trong tập thể công nhân sẽ phải đối diện với sự can thiệp của công an, bởi theo báo Lao Động thì "hiện nay cơ quan chức năng Nghệ An đang vào cuộc, nắm bắt và xác minh thông tin các đối tượng kích động, lôi kéo công nhân ngừng việc, tụ tập trái quy định để xử lý theo pháp luật".