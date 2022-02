Bầu cử Úc 2022: Mạng gián điệp nước nào định chi phối chính trị Australia?

35 phút trước

Ngày 09/02, Cơ quan Tình báo Úc (ASIO) phổ biến văn bản đánh giá an ninh hàng năm, cho biết đã phá vỡ một mạng lưới gián điệp ngoại quốc âm mưu gây ảnh hưởng tới các cuộc bầu cử tại Úc.

Nội dung văn bản đánh giá

Theo bản đánh giá, mạng lưới gián điệp do một người nước ngoài giàu có, có quan hệ trực tiếp và lâu dài với chính phủ nước ngoài và với các cơ quan tình báo nước ngoài, người này sử dụng tài khoản ngân hàng nước ngoài để tài trợ cho các chi phí hoạt động gián điệp tại Úc.

Ông Mike Burgess, Giám đốc Cơ quan Tình báo Úc cho biết thông tin về thỏa thuận an ninh AUKUS với Hoa Kỳ và Anh rất được các cơ quan tình báo nước ngoài quan tâm.

Tờ Sydney Morning Herald và The Age cho biết nhiều nguồn tin mà họ có được đã xác nhận gián điệp Trung Quốc đứng sau âm mưu và mạng lưới gián điệp liên quan đến sinh hoạt bầu cử sơ bộ của Đảng Lao động tại tiểu bang New South Wales.

Ông Dutton sau đó trả lời ông chỉ dựa trên thông tin từ bản đánh giá an ninh và "không đưa ra bất kỳ cáo buộc nào chống lại lãnh đạo phe đối lập, ông Anthony Albanese".

Báo chí Úc nhận xét lời tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng ngầm xác nhận các nguồn tin an ninh mà họ có được có liên quan đến âm mưu của Trung Quốc nhằm can thiệp vào quá trình sơ tuyển ứng cử viên Đảng Lao động tại tiểu bang New South Wales.