Du lịch Mộc Châu chuyển mình nhờ Covid

Thị trấn Nông Trường Mộc Châu xưa và nay

Có theo vết xe đổ của Sa Pa?

Xu thế bỏ phố lên rừng

Nhà nghỉ mà chúng tôi chọn lưu lại khi ở Mộc Châu là PAM Hill homestay, cái tên viết tắt từ tên của nghệ sỹ piano nổi tiếng Phó An My, cháu gái của nhạc sỹ Phó Đức Phương. Khi tìm phòng qua mạng, điều khiến tôi quyết định đặt phòng ở PAM Hill vì qua ảnh, nơi đây cho tôi cảm giác không bị ảnh hưởng bởi xu thế xây nhà nghỉ dành cho khách du lịch thích chụp ảnh check in. PAM Hill mang đậm phong cách riêng của người chủ nghệ sỹ.