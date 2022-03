Nga đánh Ukraine: Việt Nam mắc kẹt giữa nghĩa vụ và nguyên tắc?

55 phút trước

Tuy nhiên, sau đó trong bài phát biểu, ông khẳng định mạnh mẽ "các nguyên tắc chủ quyền, bình đẳng, tôn trọng độc lập chính trị và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia và kiềm chế đe dọa hoặc sử dụng vũ lực. " Những nguyên tắc này cho thấy Việt Nam ủng hộ quan điểm của Ukraine.

Các đối tác của Việt Nam ở châu Âu và phần còn lại của thế giới dân chủ sẽ thất vọng với việc Hà Nội bỏ phiếu trắng tại UNGA nhưng có lẽ không ngạc nhiên. Có khả năng họ sẽ xem lá phiếu của Việt Nam như một dấu hiệu khác cho thấy đất nước này không phải là một 'quốc gia có cùng chí hướng' khi nói đến an ninh quốc tế, không giống như hầu hết các quốc gia còn lại trong ASEAN.

Giữa hai nước cũng có những kết nối giao thương quan trọng, được tạo điều kiện thuận lợi bởi lịch sử tiếp xúc lâu đời từ những ngày đầu tiên của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào những năm 1950. Thương mại hai chiều đạt khoảng 5 tỷ đô la, theo Cơ sở dữ liệu Comtrade của LHQ. Mặc dù có ý nghĩa quan trọng nhưng đây chỉ là một phần nhỏ so với thương mại của Việt Nam với Trung Quốc, Châu Âu hoặc Hoa Kỳ.

Mối quan hệ lịch sử giữa Việt Nam và Nga là một nhân tố quan trọng khác trong mối quan hệ này. Liên Xô đã hỗ trợ phe cộng sản trong suốt cuộc chiến tranh trường kỳ chống lại Nam Việt Nam nhận sự hậu thuẫn của Mỹ và hầu hết các sĩ quan cao cấp của quân đội Việt Nam đều được đào tạo ở Liên Xô cũ và Nga. Lòng biết ơn đối với Liên Xô cũ này luôn sâu đậm trong giới an ninh quốc phòng Việt Nam.

Nga là quốc gia duy nhất có khả năng tiếp cận cảng dễ dàng tại Vịnh Cam Ranh. Trong khi các lực lượng hải quân khác bị giới hạn một chuyến thăm mỗi năm, theo một thỏa thuận được ký kết vào tháng 11 năm 2014, các tàu chiến của Nga chỉ cần thông báo trước 24 giờ. Cam Ranh cũng là nơi đóng của hạm đội tàu ngầm của Việt Nam: sáu tàu do Nga sản xuất được trang bị tên lửa hành trình Kalibr do Nga chế tạo - một thành phần quan trọng trong khả năng răn đe của Việt Nam đối với Trung Quốc.

Về chính trị, các cấp lãnh đạo của Nga và Việt Nam tin cậy ở mức độ cao. Nga là quốc gia đầu tiên mà Việt Nam đồng ý 'Đối tác Chiến lược' vào năm 2001 và nâng cấp lên thành 'Đối tác Chiến lược Toàn diện' vào năm 2012. Ban lãnh đạo của Nga có thể không chính thức là 'cộng sản' nữa, nhưng nước này chia sẻ nhiều quan điểm chính trị với giới lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đứng đầu trong số đó là thái độ thù địch với 'các cuộc cách mạng màu' và lo sợ 'diễn biến hòa bình'. Đảng Cộng sản có thể tự tin rằng nếu có mối đe dọa đối với họ, thì Moscow sẽ hỗ trợ nhiệt tình để ngăn chặn chủ nghĩa đa nguyên do phương Tây hậu thuẫn.

TS Bill Hayton là tác giả hai cuốn sách về Đông Nam Á. Cuốn Vietnam: Rising Dragon (2010) dựa trên các tư liệu thu thập trong một năm ông thường trú ở Việt Nam. Năm 2014, ông ra mắt cuốn South China Sea: The struggle for power in Asia, viết về tranh chấp Biển Đông. Hiện ông cũng là thành viên Viện nghiên cứu Chatham House tại London.