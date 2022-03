Chiến tranh ở Ukraine: Du lịch VN ảnh hưởng gì?

46 phút trước

Khó khăn nội tại cho các doanh nghiệp lữ hành

Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch, lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam từ đầu năm 2022 tăng mạnh. Có thời điểm trong tháng 1, lượng tìm kiếm hơn 400% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, trên thực tế, các doanh nghiệp lữ hành đang vấp phải những bất cập từ những chính sách thiếu rõ ràng, luôn chậm chân so với thực tế từ chính các ngành liên quan.

Ví dụ điển hình là cục xuất nhập cảnh, Bộ Công an hứa sẽ xây dựng chính sách về việc xét duyệt thị thực cho khách quốc tế vào Việt Nam, dự kiến công bố vào đầu tháng 3 nhưng đến nay đã gần sát ngày mở cửa du lịch 15/3 vẫn chưa có hướng dẫn nào được đưa ra.

Chỉ sau một đêm, đồng RUB mất giá 30% và sau đó rớt giá tự do khiến bất cứ người dân Nga nào có ý định đi du lịch đều phải tính lại.

Mặc dù chính phủ Nga khuyến khích người dân chọn Việt Nam là điểm đến an toàn trong thời điểm hiện tại, Anex Tour mới đây đã nhận được thông báo từ phía đối tác ở Nga tạm hoãn toàn bộ chuyến bay charter từ Nga tới Việt Nam với lí do "để đảm bảo an ninh hàng không" từ ngày 8 đến 28 tháng 3.