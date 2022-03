'Nhật ký chiến tranh' của một cô gái Ukraine gốc Việt đang ở lại Kharkiv

Tên lửa Nga bắn trúng Quảng trường Tự do ở thành phố Kharkiv hôm 01/03

Giọng nói từ tốn, nhỏ nhẹ, Nadia cho biết mặc dù người thân đi sơ tán và thậm chí đã về tới Việt Nam, lý do cô quyết định ở lại Kharkiv rất đơn giản: "Khu vực của em tạm thời vẫn an toàn nên em vẫn ở lại được."

Khu vực nơi Nadia ở tại thành phố Kharkiv những ngày này vẫn "an toàn", theo lời kể của cô

"Chiến tranh thì ai cũng có lỗi"

Có lẽ vì đức tin này nên cô có quan điểm trung lập và không đồng tình với việc cầm vũ khí giết người, vì bất cứ lý do gì:

Những dòng 'nhật ký chiến tranh'

Không nhớ bây giờ là thứ mấy và ngày bao nhiêu. Tối hôm qua mất điện và internet, cả lò sưởi và nước nóng cũng cúp. May thay hôm nay lại có điện và lò sưởi... Thành phố đẹp Kharkov bị phá tan tành. Nhiều người đi sơ tán. Trong nhà vẫn an toàn, vẫn còn lương thực. Một số gia đình đã hết thực phẩm .

Kharkov vẫn bị đánh bom nhưng cách khu vực em khoảng 6 km hoặc xa hơn, nên ở đây vẫn tương đối an toàn. Hôm nay mấy cây cầu ở trung tâm bị nổ tung, chỉ còn một cái thôi. Bố em ở thành phố Mariupol từ ngày 02-03 không liên lạc được, vì ở đó mất điện, mất cả internet và sóng di động. Hôm qua mất cả gas luôn, không còn gì để nấu ăn. Hi vọng, bố vẫn bình an vô sự và ở nhà. Vì thấy trong một chat nói rằng có bom trúng vào nhà đó…