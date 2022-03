Singapore và chính sách đối ngoại mới với Nga và Ukraine

56 phút trước

Singapore, một thành viên của phong trào không liên kết (non-aligned movement), vốn được coi là một đất nước trung lập, lần này dường như đã vượt qua vị thế trung lập của mình. Trong khi phần lớn các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc lên án cuộc xâm lược của Nga, song chỉ dừng lại ở mức độ lên án, hành động mạnh mẽ của Singapore xuất phát từ lý do nào, và có mục tiêu gì?

Thứ nhất, tôi tin rằng hành động của Singapore xuất phát từ chính lợi ích cốt lõi của Singapore: Bất cứ một nước nào dù nhỏ hay lớn (Singapore có diện tích lãnh thổ xấp xỉ 700km vuông) đều có quyền độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, quyền tự quyết và được cộng đồng quốc tế tôn trọng các quyền đó. Bảo vệ mạnh mẽ chủ quyền của Ukraina, là một nước nhỏ so với Nga là nước lớn chính là bảo vệ nguyên tắc này, đồng thời cảnh báo và phòng ngừa những nguy cơ thôn tính, xâm lược các nước nhỏ như chính Singapore. Tuy rằng, từ góc độ cá nhân tôi cho rằng các nguy cơ xâm lược bên ngoài đối với Singapore là khá nhỏ. Singapore có Hiệp ước phòng thủ chung với Malaysia, New Zealand, Úc, Liên hiệp Anh đã hơn 50 năm. Thêm vào đó, tôi cho rằng Hoa Kỳ sẽ không ngần ngại can thiệp bảo vệ Singapore, nơi họ đặt một "căn cứ quân sự hải quân" phi chính thức.