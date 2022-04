Chi hơn 800 tỷ USD cho quốc phòng 2023, Hoa Kỳ không hề xao nhãng Trung Quốc?

44 phút trước

Việc chi tiêu ngân sách, trong đó có quốc phòng và an ninh, năm sau nhiều hơn năm trước cũng thường tình do giá cả tăng, nhưng điều gây chú ý của dự trù quốc phòng lần này là tỷ lệ tăng so với ngân sách quốc phòng năm 2022 cũng rất cao, đến 4%.

Lần này ngân sách quốc phòng và an ninh(trong đó bao gồm tăng cường cảnh sát cho an ninh nội địa) của ông lại được thêm cả đông đảo phe cộng hòa ủng hộ, mà từ khi cầm quyền đến nay, phe này thường xuyên chống lại những chính sách của ông. Có ông dân biểu từ Oklahoma (nơi có các nhà máy chế tạo máy bay B1 khét tiếng), lại còn nói là căn cứ trên mức độ lạm phát thì mức tăng 4% so với năm 2022 là không đủ, mà phải là 7%.

Vài ngày sau khi ông Biden tuyên bố về dự trù ngân sách quốc phòng 2023, tờ The Diplomat, chuyên về châu Á Thái Bình Dương có bài của ông Peter Birgbauer, một nhà quan sát từ Luân Đôn, mang tựa là: Chính sách xoay trục về châu Á đã chết ngay khi mới hình thành (The US pivot to to Asia was dead on arrival).