Pháp luật Việt Nam và ba nhận thức sai lệch trong án hình sự

6 phút trước

Hiện chưa rõ động cơ gây án thật sự là gì, do yếu tố tài sản muốn cướp đoạt hay tư thù ghen tuông. Nhưng qua vụ án này tôi muốn chỉ ra ba điều nhận thức sai lệch lâu nay vẫn đang tồn tại trong vụ án hình sự.

Nỗi đau nào lớn hơn?

Một trong các lý do động cơ gây án trong nhiều vụ trọng án là do người phạm tội muốn gây ra nỗi đau cho phía nạn nhân (gây án do tư thù).