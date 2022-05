Chụp lại hình ảnh,

Đệ nhất phu nhân, hay bà Thiệu, giải thích trong phỏng vấn với báo chí nước ngoài rằng bà khác bà Nhu, tức Trần Lệ Xuân. Bà Thiệu (Nguyễn Thị Mai Anh) nói bà "không bao giờ tư vấn cho chồng về công việc quốc gia". Bức ảnh này có tên 'Madame Thieu Discussing the Contrast Between Herself and Other First Ladies'.