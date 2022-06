Người phụ nữ Việt đầu tiên chinh phục đỉnh Everest: ‘Cảm xúc như vỡ òa’

25 phút trước

Ngày 16/5, Seven Summit Treks - công ty chuyên tổ chức leo núi ở Kathmandu, Nepal xác nhận Céline Thanh Nhã là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên leo lên đỉnh Everest.

Sau khi đặt chân lên đỉnh mình ở trên đỉnh hơn một giờ. Thời tiết tốt, không lạnh lắm và ít gió. Nhiệt độ chỉ tầm -20 độ C, gió 5km/h. Đây là thời tiết lý tưởng hiếm hoi trên Everest.

Mình nghỉ thêm vài giờ ở Camp 4 chờ các đồng đội summit xong và tiếp tục leo xuống mặt Lhotse Face rất dốc, đi qua Camp 3 và xuống Camp 2 an toàn lúc 4:30 chiều cùng ngày.

Cảm xúc như vỡ oà. Chắp tay lạy cám ơn thần linh đã cho con leo đến đây an toàn. Mình nhìn xuống thẳng phía dưới gần 9000 mét.

Ngày mình chinh phục được Everest vào sáng 16/05, báo chí ở Việt Nam biết và đăng tin gần như trực tiếp do Seven Summit Trek đăng tải khi nhận được báo cáo mình đang trên đỉnh. Mấy ngày sau mình xuống đến EBC mới biết mọi người đều biết tin.

Do chuẩn bị tốt tất cả các khâu nên cơ bản đoàn mình không gặp khó khăn gì lớn. Chỉ có vấn đề về sốc độ cao là khó lường trước, một số thành viên trong đoàn có thể lực rất tốt nhưng khi đến EBC vẫn xuất hiện một số triệu chứng như đau đầu, tụt oxy... trên đường đi nhóm mình có gặp 3 đoàn Việt Nam khác cũng đi EBC. Nhưng đoàn nào cũng có vấn đề về độ cao, nhẹ thì đau đầu và ói, nặng thì có bạn spo2 (độ bão hoà oxy trong máu ngoại vi) xuống còn 30% và phải thở oxy.

Cũng may ở đoàn mình thì triệu chứng nhẹ và cả đoàn hỗ trợ nhau rất kịp thời về thuốc men cũng như tinh thần nên không có ai gặp vấn đề nghiêm trọng. Mình rất mừng khi các đồng nghiệp của mình đều tới được EBC.

Cả đoàn đi theo vận tốc của người dẫn đầu (sếp mình), tất cả tạo thành một nhóm thống nhất, hỗ trợ, động viên nhau, cứ kiên nhẫn từng bước từng bước một như thế bọn mình đã xuống núi an toàn.

Mình rất thích tựa đề của một quyển sách: "No Shortcuts to the Top / Không có đường tắt đi đến đỉnh!" viết về việc leo 14 đỉnh của Ed Viesturs, nhà leo núi người Mỹ. Mình đã cố gắng hết sức để chuẩn bị cho chuyến đi này. Mình tin tưởng vào sức mạnh của kỷ luật và nỗ lực bản thân.