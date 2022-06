Ở Mỹ, súng để bảo vệ sao lại gây thêm nhiều cái chết?

Việc quá tự do trong việc mua, mang súng tại Mỹ đang mang lại những hậu quả hiển hiện.

Sau hai vụ xả súng gần đây ở New York và Texas, tôi đã nghe những câu chuyện đầy thuyết âm mưu. Rằng, hai vụ xả súng này là do Đảng Dân Chủ dàn dựng để đi đến việc hạn chế sở hữu súng của người dân.

Tổng thống Joe Biden, cũng vừa mới kêu gọi nước Mỹ nên cấm các loại vũ khí tấn công, ổ đạn có dung lượng lớn để hạn chế sự tàn sát từ việc quá tự do súng, đạn ở Mỹ.

Bạn tôi nói về súng

Trong khi đó, để ổn định được tình hình các lực lượng an ninh của tiểu bang, liên bang cũng cần mất vài tuần, có khi vài tháng. Do đó, việc có một khẩu súng trong nhà là điều cần thiết.

Hồi cuối năm ngoái, tôi hỏi anh Cường, một người Việt sống tại Mỹ hơn 30 năm, suy nghĩ như thế nào về việc sở hữu súng ở Mỹ. Anh Cường cho biết, ở xứ tự do mà, ai cũng cần có súng để bảo vệ mình.

Sau vụ xả súng giết 10 người, tại một siêu thị, ở thành phố Buffalo, New York, hồi giữa tháng 5, tôi nói chuyện việc sở hữu súng với một đồng nghiệp Mỹ trắng tên Zachary.

Lý do để có súng cứ như ở một vùng đất còn hoang dã, chưa có nhà nước và trong vòng xoáy quyền và bảo vệ.

Tôi chưa bao giờ có một cảm giác bình an khi thấy một người mang súng bên người, cho dù đó là đi mua sắm, đi ăn, ngoài công viên, khi leo núi…

Việc tự do mang súng đang làm các vụ bắn nhau tại khu mua sắm, nơi công cộng không chấm dứt. Hôm 28/05, tôi dẫn con đến khu mua sắm tại thành phố Tacoma, nơi tôi đang sống, một cảm giác thiếu an toàn xuất hiện trong lòng. Lý do, từ đầu năm đến nay đã có hai vụ bắn nhau, đã có người chết tại khu mua sắm này.