VN thu hút nhân tài: Vì sao có những trí thức trẻ không mặn mà?

44 phút trước

Lí do nhân tài không về

Không muốn làm trong khối nhà nước, môi trường làm việc không phù hợp hoặc đãi ngộ chưa hấp dẫn... là những lí do khiến nhiều trí thức trẻ ngần ngại về Việt Nam cống hiến.

Theo Xuân Quỳnh, nếu làm ở Mỹ, cô sẽ có thu nhập cao hơn ở Việt Nam. Một trong những lý do là ngành công tác xã hội còn mới ở Việt Nam do đó mức lương sẽ không được như bên Mỹ.

"Mình thật sự không rõ chính sách thu hút nhân tài của Việt Nam như thế nào và gồm những gì, nên ít nhất mình có thể nói là khâu tuyên truyền thông tin có lẽ chưa hiệu quả, nhưng đương nhiên có thể chỉ là do bản thân mình không đủ quan tâm để tìm hiểu", anh nói.

Với Vũ Minh Hoàng, người từng có nhiều năm du học tại Anh, Mỹ, hiện đang là giảng viên Sử học tại ĐH Fullbright Việt Nam, về nước là do cơ hội việc làm trong ngành anh học tốt hơn ở nước ngoài.

"Lý do lớn nhất khiến tôi về Việt Nam là công việc. Ở những ngành nhân văn và khoa học xã hội, tìm được vị trí tốt ở các trường tốt trên quốc tế cạnh tranh rất kịch liệt. Có những vị trí có thể 60-100 người chọn một, mà những người kia cũng đều có bằng Tiến sĩ ở các đại học danh giá," giảng viên trẻ Minh Hoàng cho biết.

Làm việc ở Việt Nam ít áp lực hơn, là một trong những lý do Lưu Duy Trân chọn quay về, sau khi kết thúc chương trình học tại Hàn Quốc.

"Áp lực làm việc tại Hàn Quốc là rất lớn. So với Hàn Quốc, Việt Nam tương đối ít áp lực hơn. Hơn nữa, các trường đại học, cơ sở nghiên cứu lớn ở Việt Nam đang phát triển vượt bậc, vươn tới tầm châu Á và một số thậm chí còn được xếp vào các bảng xếp hạng danh tiếng của thế giới.

"Do đó, khi phải so sánh giữa việc "về" hay "ở" thì việc lựa chọn về Việt Nam trở nên dễ dàng hơn so với trước đây," Duy Trân nói với BBC.