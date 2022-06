Cách mạng VN nuốt chửng đàn con hay chúng đang gặm nhấm di sản cha anh?

Cách mạng VN nuốt chửng đàn con hay chúng đang gặm nhấm di sản cha anh?

"Cách mạng cũng như sao Thổ luôn nuốt chửng lấy con cái của nó" - The revolution like Saturn devours its own children - là câu nói quen thuộc của Jacques Mallet du Pan, một nhà báo gốc Thụy Sĩ, khi nói về cuộc Cách mạng Pháp 1789. Ý rằng những thành phần rường cột tham gia Cách mạng cuối cùng chính họ sẽ bị Cách mạng trừng phạt, tiêu diệt.