Từ chuyện công nghệ VAR trong bóng đá đến chuyện oan sai tử tội

44 phút trước

Mới đây, hôm 17/6 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, cơ quan công an tỉnh Bình Thuận và viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tổ chức buổi xin lỗi công khai gia đình ông Võ Tê do việc khởi tố, bắt giam oan trong vụ án giết người, cướp của xảy ra cách đây 42 năm.

Dấu hiệu tiến bộ

Bởi vậy nên có rất nhiều lý do có thể đưa đến một phán quyết là sai lầm, ví như việc thu thập chứng cứ có sai sót, nhân chứng khai không trung thực, hoặc do thiếu những điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị máy móc hiện đại, hoặc do năng lực kinh nghiệm xét xử.