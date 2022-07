Nhà báo Bùi Văn Phú tìm hiểu 'những nét tương đồng' của Hawaii và VN

Đây là lần đầu tiên tôi đến Big Island, với diện tích 4.000 dặm vuông, lớn nhất trong các đảo nhưng có ít người sinh sống, khoảng 200 nghìn dân; so với bên đảo Oahu, diện tích chỉ 600 dặm vuông mà có một triệu dân sống tập trung quanh Honolulu.

Ở đây có nét quê nhà Việt Nam. Ngoài khí hậu biển như Nha Trang, Phan Thiết, quanh đảo có nhiều hoa sứ trắng, đỏ, hồng, vàng đang mùa nở rộ, hương thơm thoang thoảng trong gió, cùng phượng đỏ ở nhiều nơi. Chợ nông dân có nhiều cây trái như sapôchê, đu đủ, xoài, nhãn, vải, măng cụt, mãng cầu dai mà giá chỉ bằng nửa so với California.

Tiểu bang Hawaii là một chuỗi đảo, hình thành giữa Thái Bình Dương do núi lửa phun từ đáy biển mấy triệu năm trước. Đảo Big Island là non trẻ nhất, với tuổi đất đá mới chừng 700 nghìn năm, so với Mau'i hơn triệu năm, Oahu 3 triệu tuổi và Kau'ai là ở tuổi 5 triệu. Big Island còn trẻ, thỉnh thoảng vẫn phun lên vì vậy có tên là "Đảo núi lửa".