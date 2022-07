Tên cho trẻ em gốc Việt Nam: Rắc rối khi phải đặt tên con 'thuần Việt'

một giờ trước

Nhận định pháp luật

"Về nguyên tắc, khi cấp đăng ký khai sinh cho trẻ, các cơ quan hộ tịch sẽ chấp nhận họ và tên của trẻ em có cha hoặc mẹ là người nước ngoài sẽ có một từ tiếng nước ngoài ở phần họ, nhưng phần chữ đệm và tên bắt buộc là tiếng Việt (VD: Nam Anh). Do vậy, những người nước ngoài hoặc Việt Kiều có muốn đặt tên con bằng tiếng Anh cũng không thể làm được tại thời điểm hiện nay."

Do vậy, người này đã đặt tên con theo tiếng Việt không dấu An Na để đọc vẫn giống tiếng Anh và chỉ cần viết liền lại thì ra tên bằng tiếng Anh.

Luật về hộ chiếu Việt Nam

Trả lời phỏng vấn của BBC News Tiếng Việt, Thạc sĩ Phục nói rằng theo khoản 3 Điều 2 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 22 tháng 11 năm 2019 ("Luật Xuất Cảnh, Nhập Cảnh"): "Hộ chiếu là giấy tờ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh, chứng minh quốc tịch và nhân thân."

3. Trường hợp vì lý do quốc phòng, an ninh theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an."