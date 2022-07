Hà Nội: Tượng đài Cảnh sát Nhân dân VN sẽ mở lối cho trào lưu dựng tượng đài ngành?

một giờ trước

Ngày 17/7/2022, tượng đài Cảnh sát Nhân dân được khánh thành tại Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022) do Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tổ chức ở Hà Nội.