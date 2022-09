Việt Nam cần tích cực thay đổi nếu muốn là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc

Tiếp tục dập tắt mọi tiếng nói bất đồng chính kiến

Ngay cả những người từ lâu không còn hoạt động như kỹ sư Nguyễn Lân Thắng, hay như nhà giáo Đặng Đăng Phước chỉ vì ủng hộ thuyết tam quyền phân lập, nhà hoạt đông xã hội Bùi Tuấn Lâm, vì đăng một video giễu nhại hành động của đầu bếp Thổ Nhĩ Kỳ biệt danh "thánh rắc muối" phục vụ món thịt bò dát vàng đắt đỏ cho Bộ trưởng Bộ Công An Tô Lâm ở London, do đó được gọi là "thánh rắc hành"…cũng đều bị bắt gần đây.

Những người đã ra tù vẫn bị xử tệ. Như trường hợp của cựu tù nhân lương tâm Trần Thanh Phương, thuộc nhóm Hiến Pháp - nhóm này có tổng cộng 10 người bị bắt giam. Anh Trần Thanh Phương kể, sau khi đã thi hành xong bản án 3,5 năm, lẽ ra anh sẽ thực hiện hai năm quản chế tại Sài Gòn, nơi anh bị bắt và là nơi nhà cửa, tiệm may, vợ con đều ở đó. Nhưng công an đưa anh về Huế, nơi anh có hộ khẩu ghép nhà vợ, khiến anh và vợ con tiếp tục bị chia cắt, đi lại thăm gặp tốn kém, bản thân anh không có việc làm, không kiếm ra tiền phụ vợ nuôi con.

Việt Nam luôn nói là pháp luật nước này tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, nhưng đã từng hai lần, năm 2005 và năm 2006, bị liệt vào danh sách các Quốc Gia Cần Quan Tâm Đặc Biệt (Country of Particular Concern, CPC) vì vi phạm quyền tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng. Nếu không thay đổi Việt Nam có nguy cơ lại bị đưa trở lại vào danh sách này.