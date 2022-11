Việt Nam: Nạn tống tiền bằng chiêu mượn danh công an và điều tra viên

Việt Nam: Nạn tống tiền bằng chiêu mượn danh công an và điều tra viên

15 phút trước

Lừa đảo và tống tiền nhân danh cán bộ

Cho đến nay, chưa thấy thống kê chính thức ở VN về số nạn nhân đã bị tống tiền vì có kẻ giả danh công an và tổng số tiền đã bị mất bằng hình thức này. Nhưng điểm qua một số bài báo thì mô thức chung khá giống nhau:

Báo Công An Nhân Dân , mô tả vụ việc ngày 24/8/2022, có kẻ tống tiền tự xưng là cảnh sát giao thông ra lệnh nạn nhân là anh Nguyễn Văn T, cư ngụ quận Long Biên, Hà Nội chuyển 170 triệu đồng "để điều tra" vì đã vi phạm luật giao thông do camera ghi lại. Nạn nhân làm theo mệnh lệnh của kẻ tống tiền vì không muốn bị "treo" bằng lái.

Theo báo Pháp Luậ t, ngày 26/9/2022, tòa án thành phố Hà Nội đã phạt tù 9 người vì đã tự xưng là cán bộ công an, cán bộ viện kiểm sát chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng của một cư dân quận Đống Đa "để điều tra" với lý do bà sẽ bị "hầu tòa" vì nợ thẻ tín dụng quá hạn và sau đó rút tiền của bà gần 12 tỷ đồng.

Trang Trithucvn (Chuyển tiền, tải 'ứng dụng bảo mật' theo cuộc gọi của 'điều tra viên', mất hàng tỷ đồng - Trí Thức VN (trithucvn.org), ngày 5/8/2022 thì kể câu chuyện bị kẻ mạo danh là "điều tra viên", khiến một nữ công dân 39 tuổi ở Đà Nẵng phải trình báo bị lừa đảo qua mạng mất hơn 1 tỷ đồng. Chiêu thức quen thuộc là kẻ giả danh công an thông báo cho nạn nhân rằng chị có liên quan đến vụ án mua bán trái phép chất ma túy và hướng dẫn chị tải phần mềm "ứng dụng bảo mật" về để khai báo.

Cũng theo trang này, thì vào ngày 5/8/2022, một người ở TP Hồ Chí Minh trình báo bị lừa mất hơn 1,8 tỷ đồng sau khi nhận các cuộc gọi lạ, tự xưng là điều tra viên công an thành phố Đà Nẵng nói liên quan đến rửa tiền và buôn bán ma túy.

Có vẻ như những kẻ tống tiền biết rõ tâm lý này của người Việt nên họ tự xưng là cán bộ điều tra thuộc cục cảnh sát hình sự bộ công an, bộ tư pháp; cảnh sát giao thông; cảnh sát phòng cháy chữa cháy; kiểm sát viên tòa án … để tống tiền người dân từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng.

Những kẻ tống tiền dùng phương tiện liên lạc là điện thoại (điện thoại bàn hoặc di động) để nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp. Họ tự xưng danh như đã đề cập ở trên, nói đúng tên, ngày sinh, thậm chí số căn cước công dân và đe dọa vì nạn nhân đã vi phạm pháp luật...nên phải chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp hay giao quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng ebanking để phục vụ công tác điều tra.

Ngoài các vụ giả danh công an, điều tra viên để lừa đảo còn có hiện tượng dọa khóa số phone.

Trong số đó, một phụ nữ ở quận Tân Phú cho biết chị nhận một cuộc gọi ghi âm sẵn thông báo thuê bao khách hàng sẽ bị khóa sau hai giờ vì đã sử dụng số điện thoại để gửi tin nhắn rác. Chị bấm lại 999 thì phía đầu dây bên kia yêu cầu chị cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân... để hỗ trợ kỹ thuật. May mắn chị nhận ra đây là trò lừa đảo nên đã cúp máy.

Vì sao có tâm lý sợ hãi?

Theo trang The Global Economy - cung cấp dữ liệu thương mại và kinh tế của 200 quốc gia, Việt Nam có chỉ số "Human rights and rule of law index, 2022" (Chỉ số nhân quyền và pháp quyền, năm 2022) là 7.8.