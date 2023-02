Từ vụ án bên Trung Quốc dùng công nghệ mới nghĩ về vụ án tử tù Hồ Duy Hải

45 phút trước

Mới đây tôi đọc được bài báo trên báo điện tử VnExpress tường thuật về một vụ án hình sự ở Trung Quốc có tiêu đề 'Vô tình đánh lạc hướng điều tra do quên túi tiền ở hiện trường'.

Bài báo cho biết thời điểm ấy kỹ thuật chưa mấy tiến bộ, cảnh sát sử dụng hai dấu vân tay mà họ tìm được để so sánh với những tên tội phạm có tiền án tương tự ở thành phố.

Vì công nghệ liên quan chưa đủ phát triển vào khoảng năm 2005 nên khi cảnh sát so sánh dấu vân tay vào thời điểm đó, vẫn phải phân biệt từng người một bằng mắt thường.

Nhiều năm trôi qua nhiều manh mối ngày càng thưa thớt, hai dấu vân tay được lấy tại hiện trường đã trở thành hy vọng duy nhất để giải quyết toàn bộ vụ án. Chỉ đến 12 năm sau, cùng với sự phát triển của thời đại, cơ sở dữ liệu thông tin của công an được hoàn thiện.

Những điều đó cho thấy thủ phạm đã không có chủ đích gây án nên không chuẩn bị công cụ gây án từ trước, và do vậy cũng không chuẩn bị vật dụng trang bị để tránh để lại dấu vết như găng tay.

Khi dữ liệu đã được số hóa thì việc so sánh sự trùng khớp với dấu vân tay mẫu sẽ nhanh chóng và dễ phát hiện hơn nhiều so với khi xưa so sánh dấu của từng người một.