Tuyên giáo Việt Nam có quên 'dọn rác' khi kiểm soát mạng?

28 phút trước

Kiểm duyệt hay không?

Truyền hình đang quảng bá thứ 'văn hóa' gì?

Người dân tự do xả rác la liệt trước cổng trường quốc tế Việt Úc ở chi nhánh trên đường Phan Xích Long, quận Bình Thạnh và tự do "xả rác" trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội v.v làm "ô nhiễm môi trường sống" mà ngỡ là đã có được tự do

Làm gì với mạng xã hội đầy những drama và 'thánh chửi'?

Thiển nghĩ, đã đến lúc công dân Việt Nam cần nhận thức ý nghĩa đúng đắn về sự "tự do". Chữ tự do kia cũng có ba bảy đường (phỏng theo thơ Kiều - Nguyễn Du: Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường): một mặt là tự do làm điều tốt để nâng cao giá trị - đời sống - nhân quyền của bản thân, mặt khác là tự do làm điều xấu tự hại bản thân như con thiêu thân.

Là công dân Việt Nam, chúng ta nên coi trọng sự tự do ở vế một, và cần nhận ra hành vi tự do phát ngôn bừa bãi, tự do khoe thân, tự do theo lối sống sa đọa thì không phải là tự do mà là "tự thiêu" chính mình và "thiêu" cả tương lai của chính con cháu mình.