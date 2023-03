Hungary “sẽ không bắt Putin” theo lệnh ICC?

19 phút trước

Đòn nặng giáng vào kẻ xâm lược

Ngày 17/3/2023, ICC đã phát lệnh truy nã, bắt giữ đối với Vladimir Putin, Tổng thống Nga và Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Ủy viên về Quyền Trẻ em tại Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga, với cáo buộc các nhân vật này phải phải chịu trách nhiệm hình sự cá nhân cho việc trục xuất và chuyển giao bất hợp pháp trẻ em từ các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine sang Nga trong cuộc xâm lược Ukraine do Nga tiến hành.

Theo phía Ukraine, đã có hơn 16.000 trẻ em bị dời chuyển trái phép sang Nga hoặc các vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng thuộc lãnh thổ Ukraine. Từ góc độ luật pháp quốc tế, sự lưu đày trẻ vị thành niên bị coi là tội ác chống lại loài người. Liên bang Nga cũng không phủ nhận hay che giấu chương trình này, nhưng biện bạch rằng đó là một chiến dịch nhân đạo để bảo vệ trẻ mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi trong vùng xung đột.

Với động thái quyết liệt kể trên, Vladimir Putin là nhà lãnh đạo đầu tiên của một thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bị ICC phát lệnh bắt giam, và là tổng thống đương nhiệm thứ ba bị ICC ra trát bắt, sau Omar al-Bashir của Sudan và Muammar Gaddafi của Libya. Khả năng lãnh đạo Nga bị bắt và xét xử khi còn nắm quyền là không đáng kể, nhưng lệnh của ICC có thể gây nhiều rắc rối cho Vladimir Putin.

Hungary: "chân trong chân ngoài"

Đó là ông Gulyás Gergely, Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Thủ tướng, người chủ trì họp báo thứ Năm hàng tuần của Chính phủ Hungary. Hôm 23/3, ông còn tuyên bố, do chưa có cơ sở pháp lý nên Hungary sẽ không bắt Vladimir Putin trong trường hợp tổng thống Nga bước vào lãnh thổ nước Trung Âu này. Khẳng định đưa ra chỉ 1 tuần sau Đại lễ 15/3 kỷ niệm cuộc cách mạng 1848-49 bị đại bại do sự can thiệp của Nga.