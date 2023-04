30/04/1975: Trên toàn cầu Hoa Kỳ 'đã không thất bại trong Cuộc chiến Việt Nam'

một giờ trước

Ông Jay Veith, từng là đại úy trong quân đội Mỹ tham chiến tại Việt Nam, tác giả quyển Tháng tư đen, sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam, 1973-1975 (The Black Friday, the Fall of South Vietam, 1973-1975).