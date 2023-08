Đàm phán Đức-Việt Nam có điều gì mới về kinh tế và tiếng nói của xã hội dân sự?

Nhưng mối quan hệ tốt đẹp này đã rơi vào khủng hoảng sau vụ mà phía Đức nói là an ninh Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Berlin-Tiergarten, nơi ông ta đang xin tị nạn (07/ 2017) và đến tháng 10 cùng năm thì quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước bị Đức đình chỉ. Toà án Đức đã có các vụ xử vụ bắt cóc này nhưng đài báo VN không đưa tin ( xem thêm ).

Một mặt do áp lực đến từ nền kinh tế Đức muốn kinh doanh trở lại tại thị trường Việt Nam năng động, nhưng mặt khác, cũng là do lợi ích từ chính sách an ninh. Là một quốc gia láng giềng với Trung Quốc, Việt Nam đóng một vai trò quan trọng trong khu vực.