Về buổi gặp gỡ của Thủ tướng Phạm Minh Chính với người Việt tại San Francisco

một giờ trước

Chiều tối ngày 17/9/2023, không khí tại khách sạn hơi chộn rộn hơn mọi khi, người ta thấy các nhân viên an ninh của khách sạn đi đi lại lại, rồi một số người có vóc dáng Á châu, trên tai đeo thiết bị nghe không dây trông có vẻ bận rộn và căng thẳng.

Thủ tướng Việt Nam, Phạm Minh Chính, cùng đoàn tùy tùng tổ chức một cuộc gặp gỡ với "cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ". Đây là điểm dừng chân đầu tiên của phái đoàn chính phủ Việt Nam trong hành trình đến dự phiên thảo luận của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, tại New York.

Kiểm soát an ninh được các nhân viên an ninh người Việt thực hiện khá thận trọng. Khách mời phải được kiểm tra bằng máy dò kim loại, máy ảnh được bảo phải bật lên để kiểm tra,… Một việc khá thú vị là một nhân viên an ninh (tôi đoán thế vì anh ta có đeo một máy nghe trên tai), kiểm soát rất kỹ các chai nước uống bằng thủy tinh, vẫn còn hàn kín, để trên dãy bàn mà các viên chức Việt Nam cùng thủ tướng sẽ ngồi. Anh ta cứ chuyển đổi những chai nước từ chỗ này sang chỗ khác.