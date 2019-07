Chủ tịch Trần Đại Quang qua đời lúc đang tại chức

Tôi vừa chuyển lời chia buồn từ Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị tới Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

I have now conveyed an official message of condolence from Her Majesty Queen Elizabeth II to Vice President Đặng Thị Ngọc Thịnh.