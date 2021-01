Mỹ: Một người chết sau khi đám đông ủng hộ Trump xông vào Quốc hội

Global leaders have been expressing their shock over the attack in the US capital.

Canadian Prime Minister Justin Trudeau said "Canadians are deeply disturbed" by the "attack on democracy".

Các nhà lãnh đạo trên toàn cầu đã bày tỏ sự sốc trước cuộc tấn công vào thủ đô Hoa Kỳ.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói "người dân Canada đang bị xáo trộn sâu sắc" trước "cuộc tấn công vào nền dân chủ".

Tổng thống Argentina Alberto Fernandez bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống đắc cử Joe Biden và lên án "những hành động bạo lực nghiêm trọng".

Tương tự, Tổng thống Ivan Duque của Colombia cũng bác bỏ bạo lực và đề nghị ủng hộ các thành viên Quốc hội.

Tổng thống Chile Sebastian Pinera lên án "các hành động tìm cách thay đổi tiến trình dân chủ".