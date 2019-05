Kem đánh răng than hoạt tính 'không làm trắng răng'

Bản quyền hình ảnh Getty Images

Kem đánh răng than hoạt tính, được cho là có khả năng làm trắng răng, chỉ là một "mánh quảng cáo tiếp thị" và có thể làm tăng nguy cơ sâu răng và xỉn màu, theo một bài đánh giá trên Tạp chí Nha khoa Anh.

Các sản phẩm từ than hoạt tính, đang ngày càng phổ biến, thường không chứa fluoride để giúp bảo vệ răng.

Và không có bằng chứng khoa học để chứng minh các tuyên bố mà nhà sản xuất đưa ra, các tác giả nói.

Đánh răng quá mức với loại kem này có thể gây hại, các tác giả bài báo nói thêm.

Các tác giả khuyên mọi người nên đến nha sĩ để được tư vấn về tẩy trắng, hoặc làm trắng răng.

Đồng thời nói rằng tốt hơn là nên sử dụng kem đánh răng có chứa fluoride thông thường.

Than lần đầu tiên được sử dụng cho mục đích vệ sinh răng miệng ở Hy Lạp cổ đại, như một cách để loại bỏ vết bẩn khỏi răng và ngụy trang mùi khó chịu do các bênh về nướu.

Hiệu ứng người nổi tiếng

Tiến sĩ Joseph Greenwall-Cohen, đồng tác giả của nghiên cứu từ Trường Nha khoa Đại học Manchester, cho biết "ngày càng nhiều cửa hàng bán kem đánh răng và bột làm từ than hoạt tính", bao gồm Superdrug, Boots và Tesco, sau khi những người nổi tiếng bắt đầu nói về việc họ sử dụng sản phẩm này.

Nhưng ông nói rằng những tuyên bố đó đã được chứng minh là không có cơ sở nhờ các đánh giá năm 2017 của Hoa Kỳ về 50 sản phẩm.

Một số người nói rằng các sản phẩm này "chống vi khuẩn" hoặc "chống nấm", và rằng chúng đã giúp "làm trắng răng" và sẽ "giảm sâu răng".

Bản quyền hình ảnh Getty Images

Bài đánh giá cho biết mọi người thường xuyên đánh răng với các sản phẩm làm từ than hoạt tính với hy vọng rằng đó là "một lựa chọn làm trắng răng, công dụng, chi phí thấp".

Nhưng đánh răng quá nhiều có thể dẫn làm mòn răng, khiến răng nhạy cảm hơn và chỉ một vài sản phẩm có chứa fluoride hoặc có nhưng bị ức chế hoạt động, mọi sự bảo vệ răng khỏi bị sâu đều rất hạn chế.

'Đừng tin vào sự cường điệu'

"Khi được sử dụng quá thường xuyên ở những người trám răng, nó có thể xâm nhập vào kẹt lại đó", tiến sĩ Greenwall-Cohen nói.

"Các hạt than cũng có thể bị cuốn vào nướu và gây kích ứng."

Ông cho biết kem đánh răng than hoạt tính và bột có tính mài mòn cao hơn so với kem đánh răng thông thường, có khả năng gây nguy hiểm cho men răng và nướu răng.

Các loại than hoạt tính có trong kem đánh răng ngày nay thường là một dạng bột mịn của than được xử lý, bài đánh giá cho biết.

Than có thể được làm từ các vật liệu bao gồm vỏ hạt, vỏ dừa, tre và than bùn, và có thể cả gỗ và than.

Giáo sư Damien Walmsley, từ Hiệp hội Nha khoa Anh, cho biết: "Kem đánh răng bằng than hoạt tính không phải 'thuốc tiên' cho người tìm kiếm một nụ cười hoàn hảo, và nó đi kèm với rủi ro thực sự.

"Vì vậy, đừng tin vào sự cường điệu. Bất cứ ai quan tâm đến việc nhuộm hoặc đổi màu răng mà không thể thay đổi do thay đổi chế độ ăn uống, hoặc cải thiện vệ sinh răng miệng, nên đến gặp nha sĩ."