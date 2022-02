Giải Year People's Choice 2021 dành cho nhiếp ảnh gia thế giới hoang dã

40 phút trước

Cristiano Vendramin đã giành được Giải thưởng Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award 2021 (Giải thưởng Bình chọn của mọi người năm 2021 dành cho n hiếp ảnh gia về thế giới h oang dã ) với bức ảnh của ông về cảnh đẹp thanh tao của một hồ nước bị đóng băng ở Ý , được gửi tham dự để dành tặng một người bạn quá cố .

Giải thưởng Nhiếp ảnh gia Thế giới Hoang dã của Năm do Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên của London đưa ra và phát triển.

"Ảnh chụp thiên nhiên do đó rất quan trọng để nhắc nhở chúng ta về mối liên kết này, mà chúng ta phải giữ gìn, và trong ký ức của những người mà chúng ta có thể nương náu."

Shelter from the rain (Trú mưa) của Ashleigh McCord, từ Mỹ

The eagle and the bear (Đại bàng và gấu) của Jeroen Hoekendijk, từ Hà Lan