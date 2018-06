'Internet cần tự do như với báo chí'

Giáo sư Nguyễn Đăng Dung từ Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người và Quyền công dân, Đại học Quốc gia Hà Nội nói với BBC về tự do Internet và dự Luật An ninh mạng mà Quốc hội Việt Nam dự định thông qua tuần này:

"Tôi coi mạng Internet như là một dạng báo chí, báo chí là một công cụ, mà báo chí cần tự do thì Internet cũng phải cần tự do. Cái này rất đúng với ý của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước đây đã từng nói là khi mà có vấn đề gì mà trên mạng đưa tin xấu về chính quyền, thì chính quyền cần phải phân bua ở ngay trên mạng".

"Cần phải mở ra hơn nữa để cho chính quyền, để cho nhân dân, tất cả tự do ngôn luận ở đây, để cho người ta tranh luận và qua tranh luận ấy thì sẽ thấy rõ cái gì đúng, cái gì sai. Tôi coi luật tự do Internet như luật tự do báo chí. Tự do chúng ta ứng xử với báo chí như thế nào, thì chúng ta ứng xử với Internet như vậy," nhà Luật học nói với Quốc Phương của BBC Tiếng Việt hôm 11/6/2018.

