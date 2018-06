‘Thế lực thù địch tìm thời điểm kích động’

Một đại biểu quốc hội nói các thế lực thù địch chọn thời điểm để kích động phản đối Luật An ninh mạng.

Trả lời phóng viên trong nước, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hồng, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, nói "một số sự kiện vừa rồi đã bị lợi dụng".

"Chắc là các thế lực thù địch phải tìm thời điểm thích hợp để kích động để đúng ý đồ của người ta. Đã có âm mưu thì phải có sự chuẩn bị," ông Hồng nói thêm.

Bài viết 'Một số nội dung cơ bản Luật An ninh mạng' đăng trên cổng thông tin Bộ Công an hôm 15/06 có nội dung nói "Luật An ninh Mạng mặc dù được chuẩn bị kỹ lưỡng, được đa số Đại biểu Quốc hội tán thành, nhưng do đây là đạo luật có quy định về phòng ngừa, đấu tranh, xử lý trực tiếp các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia trên không gian mạng nên vẫn còn có những ý kiến băn khoăn về nội dung Luật.

"Một số đối tượng chống đối đã có hoạt động tuyên truyền, kích động biểu tình, chống phá Luật An ninh mạng hòng hướng lái dư luận theo hướng bất lợi, với các luận điệu như "chống lại loài người", "bịt miệng dân chủ", "đàn áp bất đồng chính kiến", "tạo rào cản kinh doanh", "tăng chi phí cho doanh nghiệp", "thêm giấy phép con", "lạm quyền", "cấm sử dụng Facebook, Google".

"Bộ Công an khẳng định rằng, những thông tin trên là bịa đặt, xuyên tạc, với mục đích cản trở hoặc gây tâm lý hoang mang, nghi ngờ trong quần chúng nhân dân đối với chính sách của Đảng, Nhà nước về an ninh mạng. Luật An ninh mạng không có những quy định nêu trên, không tạo rào cản, không tăng thủ tục hành chính, không cấp giấy phép con và không cản trở hoạt động bình thường, đúng luật của các tổ chức, cá nhân," bài báo viết.

