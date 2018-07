Giới trẻ Sài Gòn sợ gì, mong gì?

TP HCM, nơi từng được mệnh danh Hòn ngọc Viễn Đông, hiện có hơn 10 triệu người sinh sống, được xem là thành phố năng động nhất Việt Nam. Đây là nơi có nhiều bạn trẻ tìm đến để học tập, làm việc, với hi vọng biến giấc mơ thành hiện thực.

Tuy vậy, trước tình trạng môi trường xuống cấp, thất nghiệp, kẹt xe… Liệu Sài Gòn có còn là giấc mơ? Bạn trẻ Sài Gòn đang sợ gì, thích gì và lo lắng điều gì? Họ có mong ước gì cho bản thân và đất nước?

Những câu hỏi thoạt nghe rất đơn giản này, lại rất khó để trả lời một cách thật lòng với bạn Phạm Thiên Văn, một nhiếp ảnh gia khi nói về nỗi sợ: "Lo sợ trong tình hình xã hội hiện tại rất nhiều điều, nhất là sự bất ổn, quá nhiều sự bất ổn trong chính trị."

Với bạn Nguyễn Thanh Điệp, một sinh viên đại học tài nguyên và môi trường thành phố Hồ Chí Minh thì điều làm bạn lo sợ đơn giản hơn: "Lo lắng nhất là khi đi nhậu hoặc đi ăn uống gì mà quên mang bóp (ví tiền) theo."

Bạn Trần Lê Thúy Vi, học sinh lớp 12 thì lại có một nỗi sợ "rất con gái": "Thường thường thì mấy bạn gái hay sợ mấy con côn trùng, gián, thằn lằn… em không hiểu sao em không sợ mấy con đó, em chỉ sợ con rắn thôi."

Còn với một giáo viên hóa học như bạn Lê Thị Kim Quê thì: "Sợ ma nhất tại vì mình không thấy nó."

Riêng bạn Nguyễn Thị An, lễ tân của một khách sạn lại tỏ ra lo sợ với an ninh Sài Gòn hiện tại: "Em sợ về việc an ninh của một quốc gia ví dụ như em ra ngoài mà bị ai đó theo dõi hoặc là bị nạn trộm cắp trên đường đi là em rất sợ."

Với nam giới, việc hòa nhập vào một thành phố năng động thậm chí hơi quay cuồng, có phần dễ hơn nữ giới. Nỗ lực hàng ngày để bắt nhịp với vòng quay chóng mặt của Sài Gòn luôn là nỗi canh cánh của nữ giới.

Và đôi khi lo sợ chuyện học hành, thi cử trong thời đại người ta mua điểm như đi chợ là nỗi lo không riêng của ai.

Bạn Hà Lê Thanh Xuân, học sinh lớp 11 chia sẻ về vấn đề này: "Nhiều khi em cũng căng thẳng về việc đó lắm nên em cũng phải ráng học để tìm công việc tốt."

Bạn Trần Lê Thúy Vi, học sinh lớp 12 cũng không chủ quan: "Em rất là lo việc học hành vì năm nay thì em thi tận 3 năm, lớp 10, 11, 12 nên bây giờ em cần xả stress, đi chơi… để sau kì nghỉ hè này em bắt đầu tập trung vào học hành để chuẩn bị cho kì thi quốc gia sắp tới."

Sài Gòn như một Việt Nam thu nhỏ với đầy đủ tầng lớp xã hội và cung bậc tâm hồn của một thành phố già hơn 300 tuổi, cũng là nơi bạn trẻ ôm ấp nhiều mơ ước.

Bạn An, lễ tân khách sạn chia sẻ ham thích của mình rằng: "Bởi vì em thích thời trang và làm đẹp nên em thích mua sắm để thỏa mãn niềm đam mê bản thân."

Còn bạn Nguyễn Thanh Điệp thì lại nói rằng: "Thích ăn nhất, ăn những món ăn như mì cay nè, lẩu nè, trà sữa nè…"

Vậy nhưng khi những bạn trẻ Sài Gòn nhìn vào thực trạng xã hội để tìm phương hướng cho tương lai, họ lại chia sẻ những điều không kém thú vị.

Bạn An thì mong rằng: "Em mong là mình có thể kiếm được nhiều tiền, có thể làm chủ về kinh tế của bản thân mình sau đó dùng đồng tiền kiếm ra bằng mồ hôi nước mắt của mình để có thể: thứ nhất là có thể đóp góp (cho đất nước) bởi việc mình tiêu tiền cũng là việc mình làm giàu cho đất nước, cái thứ hai là nếu mình gặp những mảnh đời hoặc những cuộc sống bất hạnh hơn mình thì mình có thể hỗ trợ họ để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn."

Bạn Lê Thị Kim Quê thì chia sẻ mong muốn của cô giáo trẻ: "Em mong em sẽ trở thành giáo viên giỏi, học trò của em sẽ thành công hơn."

Với bạn Trần Lê Thúy Vi, học sinh lớp 12, mong ước của một cô gái trẻ này lại bao gồm nhân tình thế thái khi chứng kiến có quá nhiều người nghèo khổ kiếm sống quanh mình: "Em mong muốn là sau này cuộc sống mọi người sẽ tốt hơn. Nhiều khi em đi phát cơm từ thiện, em thấy nhiều người có cuộc sống rất khó khăn. Nên em rất muốn là sau này học hành tốt để giúp ích được cho mọi người."

Bạn trẻ Sài Gòn thích gì? Cần gì? Sợ gì? Mong muốn gì cho bản thân và xã hội? Có lẽ đây là những câu hỏi quá rộng cho khuôn khổ của một khúc phim ngắn.

Nhưng dẫu sao, đôi lời tâm sự của bạn trẻ Sài Gòn cũng đóng vai trò một lát cắt xã hội, để qua đó, người ta có thể hình dung Sài Gòn bây giờ khác ra sao với một Sài Gòn ký ức hoặc hình dung ra một Sài Gòn tương lai.

Bài do cộng tác viên Thái Nhi gửi cho BBC.