Công chúa Thái Lan ứng cử Thủ Tướng là ai?

Công chúa Ubolratana Rajakanya, 67 tuổi, chị cả của Vua Maha Vajirusongkorn đã ra ứng cử Thủ Tướng đại diện cho đảng Raksa Chart của Thái Lan.

Đảng Raksa Chart xuất thân từ Đảng Pheu, là bạn của hai cựu thủ tướng lưu vong Thaksin và Yingluck Shinawatra.

Bà là con gái cả của vua Bhumibol Adulyadej (Rama IX) và có tên đầy đủ khi tại vị là Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi.

Năm 1972, bà từ bỏ tước vị Công chúa để kết hôn với Peter Ladgensen, người Mỹ.

Năm 1998, bà ly dị, quay về Thái Lan và chính thức ở lại từ 2001.

Bà là người sáng lập tổ chức "To Be Number One" nhằm chống tệ nạn ma túy.

Bà cũng là người rất tích cực trong hoạt động nghệ thuật, và từng tham gia đóng kịch, phim, hay các chương trình hòa nhạc.