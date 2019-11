'Tôi vừa bất ngờ, vừa không bất ngờ khi nghe tin'

Luật sư Trần Quốc Thuận chia sẻ cảm nhận về việc nhà báo tự do, Tiến sỹ Phạm Chí Dũng bị cơ quan an ninh điều tra, thuộc Công an TP Hồ Chí Minh, hôm 21/11/2019, bắt và khởi tố hình sự.

Bình luận với BBC News Tiếng Việt hôm 22/11 từ Sài Gòn, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Việt Nam, nói:

"Tôi nghe tin này, ở Việt Nam báo chí đã đăng công khai hết rồi, đài truyền hình, tất cả, đều đăng thông tin, nhưng tôi cũng có biết Tiến sỹ Phạm Chí Dũng.

Phản ứng dư luận sau khi cây bút Phạm Chí Dũng bị bắt

Cây bút Phạm Chí Dũng bị bắt vì tội ‘chống nhà nước’

"Tôi sửng sốt và không tin việc ông Dũng bị bắt"

Vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải bị 12 tháng cải tạo không giam giữ

Việt Nam ‘thực ra đã có lực lượng đối lập’

"Tiến sỹ Phạm Chí Dũng có lý lịch như đài báo đã đưa tin, đã từng làm việc ở cơ quan nội chính của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và làm việc ở Ủy ban, nhưng anh ấy là con của ông Phạm Hùng, Phạm Hùng nguyên là Thường vụ Thành ủy, cũng là cán bộ lão thành, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, trước kia đã từng là Thư ký riêng của ông Võ Văn Kiệt.

"Cho nên cách đây mấy năm, anh Phạm Chí Dũng cũng bị bắt, nhưng sau đó được miễn tố và trả tự do. Còn chuyện anh Phạm Chí Dũng bị bắt, thì tôi nghĩ vừa bất ngờ mà cũng vừa không bất ngờ, bởi vì những bài viết của anh đi vào những lãnh vực rất nhạy cảm và có nhiều số liệu không biết lấy từ đâu.

"Cho nên thường những câu chuyện đó, những cơ quan điều tra nguồn gốc ai cung cấp tư liệu mà biết nhiều như thế, thì đó là câu chuyện mà họ muốn tìm, nhưng mà không có cách gì tốt hơn là nên bắt anh Phạm Chí Dũng để điều tra.

"Còn anh Phạm Chí Dũng, tôi cho rằng nếu mà nhà nước mà dân chủ, công khai, thì những bài mà anh Phạm Chí Dũng viết khá nhiều, mà khá là cập nhật, cho nên nếu như vậy, nên chăng là báo nên phân tích những bài viết ấy ra rồi phê phán và cũng đặt vấn đề nhanh chóng ngăn chặn từng bước, từng bước, đừng có để viết nhiều quá.

"Thì phải lên án trước, lên tiếng trước, vì anh ấy cũng là con một đồng chí cách mạng lão thành, nên nhắc nhở anh và nếu những bài viết đó mà đụng chạm, nói xấu hay bôi nhọ cá nhân, tổ chức, thì cá nhân, tổ chức có quyền kiện anh ra tòa.

"Nếu mà mình (Việt Nam) làm như vậy, thì tự nhiên nó nhẹ nhàng hơn, xã hội ngày càng dân chủ, minh bạch, những người nào mà viết hay phát biểu quá lời, thì kịp thời lên tiếng ngăn chặn, thì nó tốt hơn là cái gì cũng dùng biện pháp bắt bớ, tù đày," Luật sư Thuận nói BBC News Tiếng Việt từ Sài Gòn.