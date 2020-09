TS Nguyễn Xuân Diện: 'Nhà nước ta thua thời phong kiến về lựa chọn nhân tài'

"Chúng ta biết rằng ngày xưa, những người đứng đầu một thành phố Kinh đô gọi là chức An phủ xứ. Ông An phủ xứ này được chọn từ đâu? Ông ta được chọn từ trong số 18 ông quan đầu tỉnh, tức là đứng đầu 18 lộ của thời Trần.

"Trong 18 vị đó, chọn ra một vị giỏi nhất. Mà ai chọn? Đích thân nhà Vua chọn. Chọn về rồi, không được cử ngay lập tức làm chức An phủ ở Kinh đô, mà người ta gọi là Đại An phủ. Ông Đại An phủ này khi về kinh đô, phải cho một thời gian làm chức vụ gọi là Thẩm hình Viện sự," TS Diện nói.