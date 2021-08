Đọc sách cho trẻ trong dịch Covid-19

18 phút trước

"Bringing the outside world to the world’s children” (Mang thế giới bên ngoài vào thế giới trẻ thơ) là thông điệp mà Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc thực hiện trong hơn 1 năm qua.