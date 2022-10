Thực tập lời dạy 'Tâm bình, thế giới bình' của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

'Tâm bình, thế giới bình - Peace in Yourself, Peace in the World' là thiền ngữ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh về thực tập chánh niệm khi "Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc ngay bây giờ."