Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn: 'Tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm'

27 phút trước

Nhà văn, MC nổi tiếng Nguyễn Ngọc Ngạn nói ông thấy bản thân mình có trách nhiệm nhiều hơn sau khi đọc một bài báo của Los Angeles Times về chương trình Paris By Night.

BBC: Nay nhìn lại, ông thấy đóng góp của Paris By Night, của các nghệ sĩ trong đó có ông đối với nền văn hóa Việt Nam là như thế nào?

Ông Nguyễn Ngọc Ngạn: "Lúc đầu khi tôi mới tham gia thì tôi cũng không để ý lắm. Mình nghĩ mình làm một công việc như góp một phần trong một chương trình tổng quát của Thúy Nga thôi. Nhưng đến khi nhận thư của khán thính giả từ khắp nơi và nhất là đọc bài báo của tờ báo Mỹ Los Angeles Times, họ viết một câu rằng: Ba đặc trưng của một gia đình Việt Nam là tô phở, chai nước mắm và cuốn băng Paris By Night. Khi tôi đọc được bài đó, tự nhiên tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm, vì cuốn Paris By Night là đặc trưng mà mỗi gia đình Việt Nam đều có. Bây giờ thì có thể không còn nhu cầu lớn như thế, nhưng những năm đầu tiên khi người Việt mới ra hải ngoại, cuộc sống rất vất vả, hoang mang, một phần nhớ nhà, một phần lo hội nhập vào đời sống mới, cũng chưa có điều kiện đi du lịch hay ăn chơi nhiều. Cho nên là buổi tối quây quần để coi một cuốn Paris By Night, để tìm một cái nét thân thương đối với quê nhà, đối với đặc trưng của Việt Nam.