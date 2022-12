Bên trong các trại tạm giam của Syria: 'Tôi không gia nhập IS. Tôi chỉ mới 10 tuổi'

Sau thất bại của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), 2019, hàng chục nghìn người, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, đã bị giam khi lãnh thổ do IS chiếm giữ ở Syria bị chiếm lại. Nhiều người là công dân nước ngoài. Một trong số đó là "Asim", 19 tuổi, đến từ Tunisia, mới 10 tuổi khi đến Syria cùng anh trai, người đã gia nhập IS.