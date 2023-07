PGS Jonathan London nói về tham nhũng trong giáo dục tại Việt Nam

57 phút trước

Trong quyển sách "The Routledge Handbook of Contemporary Vietnam" xuất bản tháng 7/2022, với nhiều tác giả quốc tế và Việt Nam do ông chủ biên, nhiều vấn đề của hệ thống chính trị, xã hội, và nền giáo dục Việt Nam được đánh giá chi tiết, với các số liệu đầy đủ.