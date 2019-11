Màu sắc chính trị của vụ Cốc Khai Lai

Trung Quốc đang chuẩn bị cho vụ án xử bà Cốc Khai Lai, vợ của cựu Bí thư Trùng Khánh, ông Bạc Hy Lai, một trong những vụ án gây chấn động nhất kể từ vụ xét xử "Bè lũ bốn tên" tại Trung Quốc.

Phiên tòa xử vợ cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai vì tội giết một doanh nhân người Anh sẽ diễn ra vào thứ Năm 9/8 ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy. Bà Cốc Khai Lai cùng trợ lý, Trương Hiểu Quân, bị buộc tội giết doanh gia người Anh, ông Neil Heywood.

Theo các cáo buộc mà công an Trung Quốc, bà Cốc Khai Lai đã cho đánh thuốc độc giết ông Neil Heywood, người từng là cộng sự thân tín trong các cuộc làm ăn của gia đình họ Bạc từ thời ông Bạc Hy Lai còn làm lãnh đạo Đại Liên ở Đông Bắc Trung Quốc. Lý do chính là để "bảo vệ an toàn cho con trai".

Ngoài ra cũng có cáo buộc bà Cốc Khai Lai "tranh chấp kinh tế" với ông Neil Heywood.

Dư luận tại Trung Quốc và nước ngoài tin rằng vụ xử bà Cốc Khai Lai sẽ tạo cớ cho chính quyền của Đảng Cộng sản "xử lý" ông Bạc Hy Lai, cựu ủy viên Bộ Chính trị bị sa cơ sau vụ việc.

Chính thức thì tới nay ông Bạc Hy Lai cũng chưa bị kết án gì về mặt hình sự, dù đã bị tước mọi chức vụ trong Đảng, còn bà Cốc Khai Lai từ hôm 10 tháng 4 đã bị công tố viên ở Trung Quốc cáo buộc tội giết người.