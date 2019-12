Công an Việt Nam họp phê và tự phê

Chủ trì hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của ngành công an, với sự hiện diện của chủ tịch nước và thủ tướng Việt Nam, lãnh đạo Bộ Công an nói rằng cần chống thói vô cảm làm tổn hại đến quan hệ công an với nhân dân.

Trong buổi họp được đài truyền hình quốc gia đăng tải cho thấy không khí khá nặng nề, ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã chủ trì hội nghị nhằm thực hiện nghị quyết trung ương 4 về phê bình và tự phê bình.

Đây là hội nghị kéo dài 5 ngày, từ 29/8/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tại Hà Nội, nhằm nhấn mạnh sự lãnh đạo của Trung ương Đảng với ngành công an trong bối cảnh các vụ án kinh tế – ngân hàng lớn gây xôn xao dư luận.

Ngành công an Việt Nam cũng đang bị phê phán vì các vụ sử dụng bạo lực gây chết dân trong những lần bắt và tạm giữ bình thường nhất.

Hình ảnh được trích từ Bản tin của VTV1.