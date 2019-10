Bị CA sách nhiễu vì động tới Tổng bí thư?

Image caption TS Nguyễn Thanh Giang nói tuần này Tập san bất đồng chính kiến Tổ Quốc đánh dấu 7 năm ngày ra đời

Một nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam vừa lên tiếng cáo buộc an ninh và công an VN có hành vi sách nhiễu thô bạo với ông nhằm ngăn chặn việc kỷ niệm ngày ra đời Tập san Tổ Quốc (15/9/2006) có xu hướng bất đồng chính kiến.

Hôm thứ Bảy 14/9/2013, Tiến sỹ địa vật lý Nguyễn Thanh Giang nói với BBC các nhân viên an ninh của Bộ Công an và Thành phố đã tới nhà ông từ buổi sớm ngày thứ Năm, trong một 'chiến dịch' có nhiều công an và an ninh địa phương tham gia mà ông mô tả nhằm phong tỏa nhà riêng của ông Giang, không cho bạn bè và khách khứa tới dự buổi kỷ niệm.

Tiến sỹ Giang nói các nhân viên an ninh đã yêu cầu ông ký vào một biên bản, xác nhận ông đã đăng tải một số bài viết trên mạng gần đây được cho là có nội dung chỉ trích, phê phán ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặt vấn đề nghi vẫn về con người thực của cố lãnh tụ cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh/Nguyễn Ái Quốc.

Ông nói: "Trong bốn, năm bài viết đó, họ xoáy mạnh vào bài tôi phê phán ông Nguyễn Phú Trọng. Họ làm rất căng và họ bảo tôi như vậy đã xúc phạm cán bộ lãnh đạo của Đảng, lên án ông ấy nặng nề, không có bằng cớ,

"Sau đó họ quay ra răn đe tôi bảo rằng đã cấm rồi mà tại sao vẫn phát hành tờ Tập san Tổ Quốc của chúng tôi. Và điều thứ ba mà họ thẩm vấn là tại sao tôi đưa lên đăng trên Tập san Tổ Quốc bài của Đại tá Phạm Quế Dương yêu cầu làm sáng tỏ ông Hồ Chí Minh là người Việt Nam hay người Đài Loan."

Tiến sỹ Giang nói cuộc thẩm vấn hôm thứ Năm diễn ra sau khi an ninh và công an biết rằng ông có dự định tổ chức một sự kiện đánh dấu 7 năm tờ tập san bất đồng chính kiến ra đời, tại nhà riêng của ông cùng ngày, và đồng thời trong khi thẩm vấn, an ninh đã xua đuổi, ngăn chặn các khách mời và bạn bè của ông tới buổi lễ.