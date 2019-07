'An ninh muốn biết tôi ra Hà Nội làm gì?'

An ninh Việt Nam tạm giữ ông Phạm Chí Dũng tại Hà Nội vì muốn biết lý do, động cơ của việc ông ra thủ đô gặp gỡ nhiều nhân vật đấu tranh cho dân chủ, theo lời của nhà báo tự do này.

Trao đổi với BBC hôm 29/11/2013, ngay khi vừa đặt chân trở lại Sài Gòn sau khi bị câu lưu 6 giờ đồng hồ trong một đồn cảnh sát ở Huyện Từ Liêm, ông Dũng nói:

"Nội dung làm việc xoay quanh các vấn đề tôi ra Hà Nội gặp gỡ những ai, nhằm mục đích gì và có thể họ cũng muốn nhấn nhá một chút về việc liệu tổ chức nào có thể hình thành hay không,

"Chẳng hạn như là tôi có tham gia vào một tổ chức hội đoàn như là Hội Anh em Dân chủ của Luật sư Nguyễn Văn Đài hay là Diễn đàn Dân sự v.v..."

'Lộ liễu và phô diễn quá'

Ngăn chặn quyền tự do đi lại như thế này nó lộ liễu và nó phô diễn quá, tôi cho là không nên một chút nào TS Phạm Chí Dũng

Ông Dũng nói ông đã bị nhà cầm quyền ngăn chặn không cho tiếp xúc với ông Nguyễn Thanh Giang, khi dự kiến gặp mặt nhà bất đồng chính kiến tại nhà riêng của Tiến sỹ Giang.

Nhà báo tự do cho rằng chính quyền cần xem lại việc họ 'phong tỏa' Tiến sỹ Giang và cản trở nhà bất đồng chính kiến tiếp xúc với khách khứa.

Ông Dũng nói: "Ngăn chặn quyền tự do đi lại như thế này nó lộ liễu và nó phô diễn quá, tôi cho là không nên một chút nào."

Blogger cũng cho biết hôm thứ Năm, ông và Luật sư Nguyễn Văn Đài đã bị ngăn cản không cho tiếp xúc với một quan chức ngoại giao của Đại sứ Quán Pháp tại Hà Nội.

Nhân dịp này, trong cuộc trao đổi hôm thứ Sáu, nhà báo Phạm Chí Dũng cũng lên tiếng bình luận về cách thức các Đại biểu Quốc hội Việt Nam vừa thông qua với đa số rất cao bản Hiến pháp 1992, phiên bản sửa đổi 2013, cũng như nhận xét về nhiều nội dung mà ông không tán thành với bản Hiến pháp sửa đổi.